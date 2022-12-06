Ми і далі надаватимемо допомогу більш ніж 85 тис. українців, які залишаються наразі в Молдові - Гаврилиця

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявляє, що країна і далі надаватиме допомогу більш ніж 85 тис. українців, які залишаються на сьогодні в Молдові.

"З початку війни понад 700 тис. осіб з України перетнули кордон з Республікою Молдова. Ми і далі надаватимемо безпеку, прихисток та іншу допомогу більш ніж 85 тис. українців, які залишаються в нашій країні", - сказала Гаврилиця на спільній пресконференції з прем'єром України Денисом Шмигалем у вівторок у Києві.

Вона наголосила, що половину переселенців становлять діти.

Крім того, прем’єр зазначила, що Молдова і далі надаватиме гуманітарну допомогу, а також сприятиме так званим потокам солідарності.