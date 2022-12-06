Події

12:59 06.12.2022

"Укрзалізниця" інтегрує оплату квитків кільцевої електрички з транспортною системою Києва

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"Укрзалізниця" інтегрує оплату квитків кільцевої електрички з транспортною системою Києва

 "Укрзалізниця" спільно з київською міською владою працює над інтеграцією системи оплати проїзду в кільцевій електричці із загальною транспортною системою Києва.

"До кінця грудня на більшості станції київської кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною карткою, банківською карткою або за допомогою NFC, додавши карту, смартфон або годинник до турнікету на станції", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "УЗ" у вівторок.

Наразі пасажири можуть швидко купувати квитки на кільцеву електричку у чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger або Apple Messages.

 

 

Теги: #квитки #укрзалізниця #електрика

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