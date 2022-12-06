Події

10:38 06.12.2022

Пресконференція Зеленського відбудеться, коли будуть вирішені питання щодо безпеки - Никифоров

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Пресконференція Зеленського відбудеться, коли будуть вирішені питання щодо безпеки - Никифоров

Пресконференція президента України Володимира Зеленського відбудеться, коли буде вирішено всі питання щодо безпеки, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Пресконференція, звісно, буде. Але поки що якихось конкретних планів немає. Є дуже багато питань щодо безпеки", - сказав він.

"Якщо ми організовуємо класичну пресконференцію з відкритою акредитацією, це автоматично означає, що має бути абсолютно безпечне місце проведення - як тоді в метро, пам'ятаєте? А таких місць - годі знайти. Їх, по суті, немає", - зазначив він, додавши, що безпека наразі одна з головних умов організації таких заходів.

Теги: #никифоров #офіс_президента

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