Пресконференція Зеленського відбудеться, коли будуть вирішені питання щодо безпеки - Никифоров

Пресконференція президента України Володимира Зеленського відбудеться, коли буде вирішено всі питання щодо безпеки, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Пресконференція, звісно, буде. Але поки що якихось конкретних планів немає. Є дуже багато питань щодо безпеки", - сказав він.

"Якщо ми організовуємо класичну пресконференцію з відкритою акредитацією, це автоматично означає, що має бути абсолютно безпечне місце проведення - як тоді в метро, пам'ятаєте? А таких місць - годі знайти. Їх, по суті, немає", - зазначив він, додавши, що безпека наразі одна з головних умов організації таких заходів.