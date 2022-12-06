Події

07:02 06.12.2022

Експоліцейську з Куп'янська, яка перейшла на бік окупантів, судитимуть заочно

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Експоліцейську з Куп'янська, яка перейшла на бік окупантів, судитимуть заочно

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої поліцейської з Куп'янська, підозрюваної в держзраді, скоєної в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 УК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня дізнавачка сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції ГУ НП у Харківській області після окупації російськими військовими Куп'янська перейшла на бік ворога", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, жінка агітувала колег, щоб вони переходили на бік окупантів, провела обшук будинку у колеги, щоб знайти та вилучити табельну вогнепальну зброю, займалася документальним оформленням повідомлень, заяв про події та злочини, а також проводила слідчі дії на посаді "в. о. дізнавача" у створеному окупантами псевдоправоохоронному органі. У серпні її "підвищили" до "в.о. заступника начальника відділу дізнання відділу поліції № 1" так званого "УВС ВДА Харківської області".

Експоліцейську судитимуть заочно у Ленінському районному суді Харкова.

 

 

Теги: #харківська_область #підозра #колаборант

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