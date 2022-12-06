Двом жителям Борової оголошено про підозру у колабораціонізмі

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області оголошено про підозру у колабораційній діяльності (ч.2 ст.111-1 КК України) двом мешканцям Борової.

За даними дізнання, "47-річна жінка та 33-річний чоловік під час окупації Ізюмського району добровільно погодилися працювати на окупаційну адміністрацію смт Борова, яка перебувала в Ізюмі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, чоловік забезпечував пропускний режим до будівлі окупаційної адміністрації як місцевих жителів, так і російських військовослужбовців, а жінка проводила роботу з місцевими пенсіонерами (збирала їх дані та передавала російським загарбникам).