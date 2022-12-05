Події

22:19 05.12.2022

Росіяни обрали для атаки пік морозів, її відбито, а наслідки планується ліквідувати за 1-2 дні

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Росіяни обрали для атаки пік морозів, її відбито, а наслідки планується ліквідувати за 1-2 дні

Сьогоднішню масовану атаку РФ української енергосистеми, час якої було спеціально обрано в момент похолодання, відбито, а її наслідки планується ліквідувати за 1-2 дні, вважає голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні і завтра локальний пік морозів. Я вважаю, що час сьогоднішньої атаки був пов'язаний саме з тим. Росіяни хотіли вимкнути нашу енергосистему саме під час похолодання, щоб викликати якнайбільші страждання українців. Судячи з географії прильотів, не сумніваюся, що військових консультували російські енергетики", – сказав він в ефірі Національного телемарафону Єдині новини у понеділок увечері.

При цьому Кудрицький зазначив, що українська ППО спрацювала на п'ять із плюсом, показавши колосальний результат.

"Восьму ракетну атаку ми відбили і встояли. Ситуація контрольована, енергосистема працює як цілісна, разом із європейською", – наголосив він.

Водночас голова "Укренерго" зазначив, що прильоти викликали досить значні пошкодження як для електростанцій, так і для підстанцій, які є частиною магістральної мережі.

За його словами, дефіцит сьогодні і завтра буде, поки деякі блоки, які сьогодні аварійно відключилися під час атаки, набиратимуть потужність.

"День-два необхідно, щоб відновити нормальне виробництво в системі. Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і потроху повертатимемося до нормального функціонування, наскільки це можливо за таких умов", – зазначив Кудрицький.

Щодо ситуації в Одесі, яка залишається знеструмленою після атаки, глава НЕК зазначив, що перша подача електроенергії до міста очікується за резервними схемами за кілька годин, і далі ця потужність по черзі передаватиметься між групами споживачів. Він пояснив, що насамперед йде підключення критичної інфраструктури.

"Загалом цю проблему ми вирішимо у найближчі пару днів", – висловив прогноз Кудрицький.

Глава "Укренерго" також зазначив, що компанія поступово замінює аварійні відключення лімітами споживання, щоб вони найближчим часом були подібні до тих, які визначалися три-чотири дні тому.

При цьому він не став називати дефіцит потужності, "поки свіжі сліди атаки".

 

 

Теги: #атака #коментар #укренерго

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