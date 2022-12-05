Хлібобулочна галузь нині забезпечена електроенергією, але змушена отримувати сировину "з коліс"

Більшість хлібозаводів країни отримують у повному обсязі електроенергію завдяки прямим домовленостям із військово-цивільними адміністраціями (ВЦА), проте перебої з електропостачанням суміжних галузей не дають сформувати запаси сировини для випікання хліба.

Як повідомив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) та директор ТОВ "Київ Хліб" (ТМ "Київхліб") Юрій Дученко агентству "Інтерфакс-Україна", уряд не ухвалював постанов для безперебійного постачання галузі електроенергією, відповідних рішень досягнуто завдяки прямим домовленостям з місцевою владою, при цьому хлібопекарським підприємствам не гарантовано забезпечення енергією.

"Якщо підприємства у Києві, наприклад, то вони з Київською ВЦА домовляються, щоб їх не відключали. Усі на рівні телефонних дзвінків, домовленостей, прямої координації. Жодних постанов, на жаль, немає. На сьогоднішній день ми отримали листи на наші офіційні звернення, що ми не є критичною сферою економіки, тому в разі потреби нас аварійно відключатимуть. Мовляв, ми (КМДА, ДТЕК - ІФ-У) врахуємо те, що ви життєво необхідні, але якщо трапиться аварія, то вас теж змушені будемо відключати. Жодної офіційної гарантії забезпечення електроенергією немає", – розповів Дученко агентству.

За його словами, домовленості про забезпечення хлібозаводів електроенергією досягнуто з міською владою, Міністерством енергетики та Міністерством аграрної політики та продовольства.

Дученко також наголосив на деякому поліпшенні ситуації із забезпеченням галузі електроенергією порівняно з минулими тижнями, коли росіяни здійснили масштабний ракетний обстріл української енергетичної інфраструктури.

"Якщо пару тижнів тому відключення були два-три рази на день і це взагалі паралізувало роботу, то зараз ми увійшли до більш-менш нормального режиму. Кілька заводів 2 грудня були відключені на годину. Це вже не так критично, як було тиждень-два тому", - уточнив директор "Київ Хлібу".

Дученко пояснив, що безперебійне електропостачання необхідне хлібозаводам через особливості технологічного циклу, що потребує від шести і більше годин, і навіть коротке відключення енергії призводить до браку для всієї партії.

"Для нас критичні навіть перемикання на хвилину-дві, тому що спрацьовує автоматика, що гасить газові пальники, і це вже призводить до браку. Хоча, до таких ситуацій ми вже трохи пристосувалися. Відключення зараз, це суто аварійні та короткочасні, яких нині уникнути неможливо, на жаль", - зазначив віцепрезидент ВАП.

Дученко наголосив, що підприємства суміжних із випіканням хліба галузей не отримують у повному обсязі електроенергію через планові та аварійні відключення електрики, тому хлібозаводи не можуть сформувати запаси борошна, олії чи цукру на кілька днів.

"У забезпеченні хлібозаводів сировиною є певні складнощі. Наприклад, млини працюють у такому режимі, коли електроенергія подається за графіком, і вони не можуть налагодити цілодобове виробництво, щоб зробити нормальні запаси, на п'ять-сім днів. На хлібозаводах сьогодні фактично ситуація, коли ми працюємо "З коліс" запасів сировини немає. Це стосується й іншої сировини, ми не можемо її накопичити через збої в ланцюгах постачання", - прокоментував директор "Київ Хліба".

Він також уточнив, що у разі блекауту в країні пекарі будуть змушені скоротити асортимент і переходити на мінімальні обсяги виробництва на обмеженій кількості виробничих ліній. Наявна незначна кількість генераторів дозволить лініям працювати день або два, але якщо блекаут триватиме тиждень, то 70-80% потреб країни по хлібу не буде закрито.