Мінрегіон оприлюднить технічні рекомендації для проєктів нового будівництва будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії в Україні

Відбулися презентація та обговорення фінального звіту проєкту "Технічні рекомендації для проєктів нового будівництва будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії в Україні", з 2026 року такими мають бути нові проєкти бюджетної сфери.

Як повідомляється в пресслужбі міністерства, фінальний звіт буде оприлюднено на вебсайті Мінрегіону найближчим часом.

"Цей звіт ляже в основу розроблення мінімальних вимог енергоефективності будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії (NZEB) в Україні. Будівлі NZEB передбачають, що не менше ніж 50% споживаної енергії має бути за рахунок альтернативних джерел", – повідомив генеральний директор Директорату енергоефективності Мінрегіону Дмитро Петрунін агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року передбачає, що з 2026 року буде заборонено будувати об'єкти бюджетної сфери з класом енергоефективності нижче ніж NZEB, з 2028-го – такими мають бути нові проєкти.

"Зацікавленість в енергоефективних технологіях будівництва в Україні є дуже високою – з боку будівельної спільноти, з боку фахівців, які займаються питаннями енергоефективності будівель та систем енергозабезпечення. Фінальний воркшоп, на якому було презентовано розроблені технічні рекомендації для будівель із близьким до нульового рівнем енергоспоживання, зібрав багатьох представників ринку. Це не дивно, адже технічні вимоги до презентованих будівель NZEB – це реальний крок до розроблення та затвердження вимог до енергоефективних будівель у нашій країні", - прокоментувала агентству "Інтерфакс-Україна" виконавчий директор "iC consulenten Україна", український підрядник проєкту розроблення технічних рекомендацій до будівлі NZEB Олена Рибак.

Експерт повідомила, що для цього проєкту здійснено аналіз та енергетичне моделювання багатоквартирної житлової будівлі та школи для кліматичних умов України та техніко-економічне обґрунтування підвищення рівня енергетичної ефективності понад нормативні вимоги, що діють в Україні. У фокусі уваги було покращення теплофізичних властивостей оболонки будівлі, впровадження енергоефективних систем вентиляції та відновлюваних джерел енергії на прикладі дахових фотовольтаїчних систем.

"Національний план – це мета. Щоб її досягти, необхідно оновити нормативну базу, вибудувати систему оцінки будівель NZEB тощо. Після публікації технічних рекомендацій розпочнеться активне розроблення мінімальних вимог до таких будівель. Ми сподіваємось, що до березня надамо ринку їх уже як нормативний документ", - повідомив Петрунін.

Проєкт "Технічні рекомендації для проєктів нового будівництва будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії в Україні" реалізовано в рамках забезпечення імплементації законодавства ЄС з енергетичної ефективності будівель в Україні. Він спрямований на підтримку розроблення та встановлення вимог до будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії (NZEB) в Україні.

Проєкт був профінансований Finland Ukraine Trust Fund, яким керує Північна екологічна фінансова корпорація (NEFСO) і який фінансує Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Головний виконавець робіт із розроблення технічних рекомендацій для будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії – VTT Technical Research Centre of Finland. Місцевий консультант проєкту – "iC consulenten Україна".

Директива про енергетичну ефективність будівель (EPBD) є основним законодавчим інструментом Європейського Союзу, спрямованим на сприяння підвищенню енергетичної ефективності будівель у рамках союзу. Згідно з директивою, "будівля з близьким до нульового споживанням енергії" (NZEB) означає "будівлю, яка має дуже високі показники енергоефективності. Майже нульова або дуже низька кількість необхідної енергії має значною мірою покриватися за рахунок енергії з відновлюваних джерел, включно з енергією з відновлюваних джерел, виробленою на місці чи поблизу". Мінрегіон, як орган відповідальний за політику енергетичної ефективності будівель, забезпечує імплементацію Європейського законодавства у цій сфері, зокрема щодо введення та збільшення кількості будівель NZEB в Україні. Зокрема, з цією метою у 2020 році було прийнято розроблену Мінрегіоном Концепцію реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії. Наразі розроблення та прийняття потребують вимоги до будівель NZEB. З цією метою у 2021 році Мінрегіон підтримав проєкт "Технічні рекомендації для проєктів нового будівництва будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії в Україні", реалізація якого тривала протягом 2022 року.