Російська ракета влучила в аграрне підприємство в Молдові і не вибухнула

Російська ракета під час чергового обстрілу України в понеділок влучила в аграрне підприємство в Молдові і не вибухнула, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.

"Це вже восьмий масований терористичний обстріл української енергетичної інфраструктури. Це впливає і на енергосистему Молдови. До того ж, російська ракета влучила в молдавське аграрне підприємство. На щастя, не вибухнула", - написав міністр.

За словами Галущенка, він провів телефонну розмову з віцепрем'єром Молдови Андрієм Спину.

"Обговорили обстріли української критичної інфраструктури, що тривають, і домовилися оперативно координувати необхідні рішення щодо стійкості енергосистем", - поінформував він.

Як зазначив міністр, Росія розширює свій ракетний тероризм і на країни-сусіди України.

"Росія поширює свій ракетний тероризм і на наших сусідів. Маємо разом тримати енергетичний фронт!" – резюмував Галущенко.