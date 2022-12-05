Події

19:43 05.12.2022

Російська ракета влучила в аграрне підприємство в Молдові і не вибухнула

1 хв читати
Російська ракета влучила в аграрне підприємство в Молдові і не вибухнула

Російська ракета під час чергового обстрілу України в понеділок влучила в аграрне підприємство в Молдові і не вибухнула, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.

"Це вже восьмий масований терористичний обстріл української енергетичної інфраструктури. Це впливає і на енергосистему Молдови. До того ж, російська ракета влучила в молдавське аграрне підприємство. На щастя, не вибухнула", - написав міністр.

За словами Галущенка, він провів телефонну розмову з віцепрем'єром Молдови Андрієм Спину.

"Обговорили обстріли української критичної інфраструктури, що тривають, і домовилися оперативно координувати необхідні рішення щодо стійкості енергосистем", - поінформував він.

Як зазначив міністр, Росія розширює свій ракетний тероризм і на країни-сусіди України.

"Росія поширює свій ракетний тероризм і на наших сусідів. Маємо разом тримати енергетичний фронт!" – резюмував Галущенко.

 

 

Теги: #молдова #ракета #влучення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 05.12.2022
Попеску про падіння уламків ракети: Ще одна демонстрація того, як війна РФ проти України впливає на безпеку Молдови

Попеску про падіння уламків ракети: Ще одна демонстрація того, як війна РФ проти України впливає на безпеку Молдови

19:26 05.12.2022
Президент Молдови: Міжнародній спільноті слід посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну

Президент Молдови: Міжнародній спільноті слід посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну

16:58 05.12.2022
Падіння ракети на території Молдови ще раз доводить, що російський ракетний терор становить величезні загрози безпеці сусідніх країн - речник МЗС

Падіння ракети на території Молдови ще раз доводить, що російський ракетний терор становить величезні загрози безпеці сусідніх країн - речник МЗС

16:26 05.12.2022
Молдова фіксує проблеми в енергосистемі через ракетні атаки по Україні

Молдова фіксує проблеми в енергосистемі через ракетні атаки по Україні

16:23 05.12.2022
У Молдові біля Бричан упала ракета

У Молдові біля Бричан упала ракета

21:13 25.11.2022
Слідчі не виявили залишки другої ракети у Пшеводові

Слідчі не виявили залишки другої ракети у Пшеводові

15:32 23.11.2022
У Молдові також масові відключення е/е через російські ракетні удари по українській енергосистемі

У Молдові також масові відключення е/е через російські ракетні удари по українській енергосистемі

12:13 23.11.2022
"Молдовагаз" пояснив "осідання" газу в Україні тимчасовим зниженням попиту на нього в Молдові через теплу погоду

"Молдовагаз" пояснив "осідання" газу в Україні тимчасовим зниженням попиту на нього в Молдові через теплу погоду

21:11 20.11.2022
Прем'єр Польщі Моравецький: Поки що немає впевненості, звідки було випущено ракету по Пшеводову

Прем'єр Польщі Моравецький: Поки що немає впевненості, звідки було випущено ракету по Пшеводову

13:15 20.11.2022
Огляд місця падіння ракети в Польщі закінчено - ЗМІ

Огляд місця падіння ракети в Польщі закінчено - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лише демонтаж російських терористичних можливостей може принести мир

У результаті російських ударів загинуло четверо людей

"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

У небі над Одещино, Миколаївщиною та Черкащиною збито 15 ракет – ОК "Південь"

В Україні з'явиться спеціальна нагорода для волонтерів - Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни обрали для атаки пік морозів, її відбито, а наслідки планується ліквідувати за 1-2 дні

Хлібобулочна галузь нині забезпечена електроенергією, але змушена отримувати сировину "з коліс"

Лише демонтаж російських терористичних можливостей може принести мир

У результаті російських ударів загинуло четверо людей

Топменеджер ДТЕК високо оцінив роботу української ППО під час чергової масованої атаки агресора на енергоінфраструктуру

В Одесі не працює електротранспорт, немає тепла та води, планується організація її підвезення – мер

У Харківській області скорочується час комендантської години

Зеленський та прем'єр Чорногорії підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України

Мінрегіон оприлюднить технічні рекомендації для проєктів нового будівництва будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії в Україні

В Угорщині не проходитимуть тренування українських солдатів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА