Російська ракета влучила в аграрне підприємство в Молдові і не вибухнула
Російська ракета під час чергового обстрілу України в понеділок влучила в аграрне підприємство в Молдові і не вибухнула, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.
"Це вже восьмий масований терористичний обстріл української енергетичної інфраструктури. Це впливає і на енергосистему Молдови. До того ж, російська ракета влучила в молдавське аграрне підприємство. На щастя, не вибухнула", - написав міністр.
За словами Галущенка, він провів телефонну розмову з віцепрем'єром Молдови Андрієм Спину.
"Обговорили обстріли української критичної інфраструктури, що тривають, і домовилися оперативно координувати необхідні рішення щодо стійкості енергосистем", - поінформував він.
Як зазначив міністр, Росія розширює свій ракетний тероризм і на країни-сусіди України.
"Росія поширює свій ракетний тероризм і на наших сусідів. Маємо разом тримати енергетичний фронт!" – резюмував Галущенко.