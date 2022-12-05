Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міськраду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міську раду й бюджет міста, повідомляє САП.

"5 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради, та вчиненні інших корупційних злочинів", - ідеться в повідомленні прокуратури на сторінці у фейсбуці в понеділок.

За інформацією САП, слідство встановило, що з осені 2021 р. учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств і їх взаємодію з приватним сектором ринку.

"Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування", - наголошується в повідомленні.

На сьогодні викрито двох організаторів злочинної схеми та їхню довірену особу, встановлюються інші причетні до діяльності цієї злочинної організації.

У повідомленні САП не називаються імена затриманих, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, зокрема, йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана.