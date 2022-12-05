В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії, водопостачання відсутнє - "Інфоксводоканал"

В Одесі повністю відсутнє водопостачання через знеструмлення насосних станцій, повідомляє "Інфоксводоканал".

"Наразі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація з водопостачанням стабілізується. Можливі перебої зі зв'язком і додзвоном у контакт-центр водоканалу", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.