Події

14:29 05.12.2022

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку двох рейсів через знеструмлення мережі

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"Укрзалізниця" повідомляє про затримку двох рейсів через знеструмлення мережі

 АТ "Укрзалізниця" повідомляє про затримку рейсів №712 Київ – Краматорськ на годину та №111 Київ – Ізюм на 1 годину 33 хв через знеструмлення контактної мережі.

"Потяги продовжують рух, резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності, посадка та висадка здійснюється через підземні переходи", - зазначили в УЗ.

В "Укрзалізниці" наголосили, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинення громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом в тому ж напрямку без зміни квитка.

Теги: #укрзалізниця

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