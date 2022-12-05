У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

Служба безпеки України (СБУ) під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрила ще одного "високопоставленого" посібника ворога - керівника колишньої філії банку, підконтрольного РФ.

У повідомленні СБУ в "телеграм-каналі" у понеділок значиться, що затримано керівника колишньої філії підконтрольного РФ "міжнародного розрахункового банку", яка відкривала свої "відділення" в окупованих районах півдня України.

"Саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора. Таким чином, рашисти планували здійснити примусове введення "рублевої зони" на окупованій території регіону та забезпечити і забезпечити додаткові надходження до бюджету Росії", - наголошується у повідомленні.

За даними спецслужби, більша частина отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України.

"Для реалізації проєкту агресор планував використати досвід створення розгалуженої мережі російського "розрахункового банку" у захоплених районах Донецької та Луганської областей. Встановлено, що під час окупації Херсона таке завдання в українському місті виконував колишній співробітник місцевого банку", - наголошується у повідомленні.

У СБУ уточнюють, що на початку повномасштабного вторгнення колишній співробітник банку підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне із відділень російської фінустанови.

"Своє робоче місце він облаштував у будівлі тимчасово захопленого українського державного банку. Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях та відраховувати частину доходів на користь окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Херсона зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень, проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.

Слідчі СБУ повідомили фігуранта про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права на заставу.