У Куп'янській громаді внаслідок ворожого обстрілу зруйновано СТО, виникла пожежа

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 17 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема пожежі в Куп'янській громаді, що виникла внаслідок ведення бойових дій.

"Близько 4:00 години ранку 5 грудня Куп’яська громада знову піддалась ворожому обстрілу. Влучанням одного з боєприпасів зруйновано станцію технічного обслуговування на площі 300 кв. м, загорілись залишки його конструктивних елементів та автомобіль на площі 10 кв. м. Також пошкоджені два поруч розташовані приватні домоволодіння", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

О 5:18 вогонь було повністю ліквідовано.

Крім того, рятувальники п'ять разів виїжджали для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 6,4 га деокупованих територій, 1,9 км ЛЕП. Сапери виявили та знешкодили 119 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Жителям Куп'янська та Коротича рятувальники доставили 13,5 тонн питної води.