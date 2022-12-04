Події

21:58 04.12.2022

Вся Україна має стати одним великим Пунктом незламності

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Вся Україна має стати одним великим Пунктом незламності

Цієї зими вся Україна має стати одним великим Пунктом незламності, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Щоб пройти цю зиму, ми повинні допомагати один одному ще більше, ніж будь-коли. Ще більше піклуватися один про одного. Ми повинні бути єдиними - не можна допускати внутрішніх конфліктів і сварок", - сказав він.

"Але все ж варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час, що наближає нас до перемоги. Кожен із цих 90 зимових днів. Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти цієї зими – це відстояти все", - зазначив Зеленський.

"Росія поки що має ракети і перевагу в артилерії. Так, але у нас є те, чого окупант не має – ми захищаємо свій дім і це дає найсильнішу мотивацію", - сказав Зеленський.

За його словами, "сили оборони тримають позиції і навіть найскладніші напрямки. Скільки разів окупанти намагалися захопити весь Донбас, бути в Бахмуті? Скільки разів вони оголошували терміни свого просування?"

 

 

Теги: #війна #взаємодопомога

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