Події

20:30 04.12.2022

У Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях у понеділок повертають графіки планових відключень світла

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У Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях у понеділок повертають графіки планових відключень світла

У ДТЕК анонсували повернення до графіків планових відключень світла у Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з понеділка, 5 грудня.

"Київщина. Дніпропетровщина. Донеччина. Одещина. Із 5 грудня повертаємось до графіків стабілізаційних відключень", – йдеться у телеграм-каналі компанії у неділю ввечері.

При цьому в ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. "Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якнайменше", – додали енергетики.

 

 

 

Теги: #електрика #графіки

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