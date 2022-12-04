У Сумській області за добу 12 прильотів ворожих снарядів, пошкоджено інфраструктуру Есманської громади - К. Тимошенко

У Сумській області за добу зафіксовано 3 обстріли, 12 прильотів ворожих снарядів, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в неділю.

"Ворог продовжує тероризувати прикордонні території. За добу зафіксовано 3 обстріли, 12 прильотів ворожих снарядів. Була обстріляна Есманська територіальна громада Шосткинського району. Пошкоджена інфраструктура", - написав він у телеграм-каналі.

Постраждалих немає, поінформував Тимошенко.