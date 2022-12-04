Події

12:22 04.12.2022

Ворог обстріляв дві громади Сумської області після опівночі – голова ОВА

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Ворог обстріляв дві громади Сумської області після опівночі – голова ОВА

Російські окупанти після опівночі в ніч на неділю обстріляли дві громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у телеграм-каналі.

"Після 00:00 по території Глухівської громади росіяни відкривали вогонь з мінометів 120 мм калібру (8 прильотів). А близько 1:20 по одному з сіл Зноб-Новгородської громади ворог використовував стрілецьку зброю. Було 6 одиничних пострілів", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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