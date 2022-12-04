Події

12:20 04.12.2022

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів, зокрема з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена - глава ОВА

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У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів, зокрема з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена - глава ОВА

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів окупантів, зокрема з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена, повідомив глава ОВА Павло Кириленко.

"Вночі росіяни продовжували стріляти по лінії фронту від Курахівської до Лиманської громади", - написав він у телеграм-каналі.

За словами, Кириленка, на Донецькому напрямку 1 людина поранена в Курахове, обсяги руйнувань у місті встановлюємо. Також під обстрілами Мар'їнка та Георгіївка. В результаті обстрілів обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку внаслідок артилерійського обстрілу одна людина загинула в Предтечині Костянтинівської громади.

Також протягом доби Торецьк зазнав двох ударів із Градів, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та господарські споруди. Інформація про постраждалих не надходила.

На Лисичанському напрямку знову численні обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади. Наслідки уточнюються.

"Кожен російський злочин ретельно документований. За все відповідатимуть!", - наголосив голова ОВА.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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