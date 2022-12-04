Із 1 січня на окупованих територіях Луганської області мають намір вивести гривню - Луганська ОВА

На окупованих територіях Луганської області з 1 січня 2023 року планують вивести з ужитку гривню, повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

"З 1 січня на окупованих територіях мають намір вивести з обігу гривню. Розплатитися в магазинах, оплатити послуги і провести розрахунки ЖКГ можна буде тільки в рублях. Готівку в гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях банків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з інформацією ОВА, самопроголошене керівництво області встановило тарифи на комунальні послуги "заднім числом" в окупованих Сєвєродонецькому, Лисичанському та Кремінському районах.

Так, місцевим жителям тепер необхідно оплатити комунальні послуги починаючи з липня, незважаючи на ненадання цих послуг.

"Тарифи уведено "заднім числом". До прикладу, у Сєвєродонецьку – з липня. Та добре, якщо людина хоча б покористувалася цими послугами. А так тариф на вивезення сміття встановлено, сміття з початку літа не вивозиться. Воду дали тільки в деяких будинках у вересні-жовтні, проте платити за неї слід з липня всім. У багатьох взагалі не дали, як-от у Лисичанську", - зазначили в ОВА.