Глава Міноборони РФ Шойгу літав до Мінська, щоб примусити Білорусь продовжувати підтримувати російську агресію проти України - ISW

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу зустрівся з Олександром Лукашенком і міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним в Мінську, куди він літав для того, щоб примусити Білорусь продовжувати підтримувати російську агресію проти України, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Шойгу, ймовірно, зустрічався з Хреніним і Лукашенком, щоб спробувати чинити тиск на Білорусь для того, щоб вона і далі підтримувала наступальну кампанію Росії в Україні", - йдеться у звіті інституту.

Водночас аналітики все ще переконані, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні чинники, які стримують готовність Лукашенка зробити це.

Крім того, в ISW зазначають, що українська армія вже, ймовірно, досягла лівого берега Дніпра в Херсонській області. В Інституті наголошують, що захоплення українськими військовими позицій на Лівобережжі Херсонщини, найімовірніше, створить умови для майбутніх наступальних операцій українських військ у цьому районі, якщо українські війська вирішать продовжувати наступ на цьому напрямку.

Також аналітики повідомляють, що заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо необхідності надання гарантій безпеки для РФ у разі відновлення переговорів між Києвом і Москвою посилила російські інформаційні операції, в яких НАТО зображується як загроза для РФ.

В Інституті також додають, що з настанням зими погодні умови на сході України, ймовірно, стають сприятливішими для більш високих темпів операцій.