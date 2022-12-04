Події

08:17 04.12.2022

Ворог продовжує атакувати ракетами Запорізький район, є пошкодження

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Ворог продовжує атакувати ракетами Запорізький район, є пошкодження

Російські окупанти в ніч проти неділі атакували Запорізький район, є пошкодження, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує ракетні атаки на мирні землі. Цієї ночі зафіксовано кілька прильотів в одне із сіл Запорізького району. Люди залишилися живими і неушкодженими", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, в результаті вибухів на території приватної забудови вибито скло, пошкоджено покрівлі приватних житлових будинків, лінії електромереж.

Старух зазначив, що пожежу, що виникла внаслідок обстрілів, ліквідували рятувальники.

 

 

 

Теги: #пошкодження #обстріли #запорізька_область

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