Події

07:33 04.12.2022

Російські окупанти продовжують мародерство на окупованій території Херсонської області

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Російські окупанти продовжують мародерство на окупованій території Херсонської області

Російські загарбники продовжують мародерствувати на окупованій території Херсонської області, а також загрожують херсонцям позбавленням батьківських прав за відмову віддавати дітей навчатися за російською програмою, повідомляє Генеральний штаб України.

Так, триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами.

А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей і побутової техніки.

Крім того, у населених пунктах тимчасово зайнятої Херсонської області російські загарбники погрозами позбавлення батьківських прав змушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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