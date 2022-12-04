Події

07:25 04.12.2022

ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів

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ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області" - йдеться у повідомленні.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич та Тимофіївка Сумської області.

На слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них - Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Макіївка, Площанка і Білогорівка на Луганщині.

На бахмутському та авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали, зокрема, райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Вогневому впливу він піддав райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог обороняється. Артилерійські обстріли зафіксовано, зокрема, біля Оріхова Запорізької області.

На херсонському напрямку окупанти також ведуть оборону. Здійснюють обстріли з мінометів, ствольної і реактивної артилерії по позиціях наших військ, а також населених пунктах Дніпропетровської та Херсонської областей. Не припиняється вогневий терор мирних жителів Херсона.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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