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06:31 04.12.2022

Астронавти NASA повернулися на борт МКС після встановлення на ній нової сонячної панелі

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Астронавти NASA повернулися на борт МКС після встановлення на ній нової сонячної панелі

Два американських астронавтів у суботу під час виходу у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС) змонтували на її поверхні та розгорнули нову сонячну панель, а також підключили її до системи енергопостачання, повідомило NASA.

Астронавти Джош Кассада та Френк Рубіо встановили нову більш потужнішу сонячну панель IROSA на четвертому сегменті (S4) правої сторони ферми МКС, яка вже почала постачати електроенергію. Пару нових панелей було доставлено на МКС у неділю вантажним кораблем Cargo Dragon американської компанії SpaceX. Другу сонячну панель передбачається змонтувати на станції під час наступного виходу астронавтів у космічний вакуум, що планується 19 грудня.

Вихід астронавтів у відкритий космос із шлюзової камери Ouest для проведення монтажних робіт розпочався о 07:25 за часом Східного узбережжя США. Він тривав близько семи годин.

Першу пару панелей IROSA встановили та розгорнули під час трьох виходів астронавтів у космічний вакуум у червні минулого року. Загалом на МКС має бути додано три пари нових панелей в рамках модернізації енергетичної системи станції, що триває.

Нові панелі дозволять генерувати на 30% більше електроенергії задля забезпечення функціонування станції. Вони встановлюються поряд із вісьмома старими, що підвищить потужність енергосистеми станції зі 160 до 215 кіловат.

Як зазначає NASA, нинішні вісім сонячних панелей МКС функціонують поки що нормально, проте вони поступово деградують, оскільки їхній термін служби був розрахований на 15 років. Найпершу пару панелей було розгорнуто на станції понад 20 років тому.

Нині до складу екіпажу МКС входять російські космонавти Сергій Прокоп'єв, Дмитро Петелін, Ганна Кікіна, американські астронавти Френк Рубіо, Джош Кассада, Ніколь Манн, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Коіті Ваката.

 

 

Теги: #сша #мкс #панель #монтаж

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