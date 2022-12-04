Зеленський на відкритті виставки до 300-річчя Сковороди: Наша перемога стає силою нашої єдності

Президент України Володимир Зеленський відвідав відкриття виставки з нагоди 300-річчя від дня народження українського філософа та письменника Григорія Скороводи.

"Відвідали сьогодні відкриття виставки "Світ Сковороди" до 300-річчя від дня народження найбільшого українського мислителя та письменника Григорія Сковороди. Філософа та поета, який навчав людей, що таке справжнє ставлення до життя і як людині пізнати себе", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу ввечері.

За його словами, виставка є прикладом турботи про українську культуру та ідентичність, незважаючи на складнощі.

"Бо наша перемога стає саме силою нашої єдності: нашого вміння працювати разом заради українських інтересів та здатності підтримати один одного", - підсумував президент.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у п'ятницю під час спілкування зі студентами та викладачами університету Григорія Сковороди у Переяславі в рамках культурно-мистецького форуму "Сковорода 300" заявив, що сьогодні в українському суспільстві є прагнення до відновлення власної культурно-історичної спадщини та ідентичності, які довгі час було забуті через радянську владу.