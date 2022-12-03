Зеленський назвав граничну ціну $60 за барель російської нафти несерйозною

Президент України заявив, що встановлена країнами групи G7 ("Великої сімки"), Австралії та ЄС гранична ціна $60 за барель російської нафти, що експортується з РФ морем, не є серйозною.

"Зараз у світі завершилася, на жаль - без серйозних рішень, дискусія щодо прайс-кепів щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Тому що не назвеш серйозним рішенням встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста", - заявив Зеленський у відеозверненні у суботу ввечері.

Росія, зазначив президент, вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може зважитися на її справжнє енергетичне роззброєння.

"Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачено. Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30-ти, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 млрд доларів", - наголосив він.

Ці гроші, за словами президента, підуть не лише на війну та подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій.

"Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію саме тих країн, які зараз намагаються уникнути серйозних рішень", - резюмував він.

Як повідомлялося, 3 грудня країни групи G7 разом із Австралією оголосили, що погодилися встановити стелю цін на нафту, що експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Практично одночасною з G7 виступила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявивши, що країни Європейського Союзу також погодилися обмежити ціни на російську нафту на рівні $60 доларів за барель.