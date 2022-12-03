Чистий відтік з України цього тижня зріс до 16 тисяч

Потік на виїзд з України через західний її кордон з 26 листопада до 2 грудня зріс приблизно на 11 тис. порівняно з попереднім тижнем – до 249 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд – приблизно на 5 тис. 233 тис., повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці

Таким чином, за даними відомства, на цьому тижні без масованих російських обстрілів енергоінфраструктури, але з тривалими відключеннями електроенергії, тенденція відтоку людей з країни трохи посилилася - він склав 16 тис. порівняно з 10 тис. тижнем раніше і 8 тис. двома тижнями раніше .

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів чистий відтік з України – 13 тис. осіб, тоді як за два попередні тижні він становив по 4 тис.

За її даними, тижневий потік з України до Польщі зріс із 151 тис. осіб. до 162 тис. людей, тоді як зворотній потік із Польщі в Україну – зі 147 тис. до 149 тис. людей.

Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 8,145 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 6,321 млн осіб.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними Держприкордонслужби, збільшилася цього тижня зі 131 тис. до 134 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами скоротилося з 530 до 510.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приток склав рекордні 47 тис. людей.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приток за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Вперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Загалом відтоді чистий відтік становив 88 тис. людей.

За даними УВКБ ООН на 29 листопада, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 15,835 млн осіб, з них до Польщі - 7,886 млн, Росію (дані на 3 жовтня) - 2,852 млн осіб, Угорщину - 1,813 млн осіб, Румунію – 1,590 млн осіб, Словаччину – 970,7 тис. осіб, Молдову – 706,9 тис. осіб, Білорусь – 16,7 тис. осіб.

Одночасно в Україну, за даними ООН, з 28 лютого по 29 листопада в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 8,126 млн осіб.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис.

Дата з України Зокрема в Польщу в Україну Зокрема, українці Кількість авто Гуманітарних вантажівок, од. 02.грудня 38 24 33 30 19 55 01.грудня 36 22 30 27 19 88 30.лист. 34 22 31 27 19 77 29. лист. 33 21 31 28 19 80 28. лист. 32 21 33 30 18 58 27. лист. 36 22 38 34 20 83 26. лист. 40 24 37 33 20 69 25. лист. 38 24 32 28 19 80 24. лист. 33 21 29 25 17 78 23. лист. 32 19 31 28 18 65 22. лист. 33 20 30 27 19 90 21. лист. 30 19 31 30 18 90 20. лист. 34 21 37 34 19 62 19. лист. 38 23 38 34 21 65

Дані: Держприкордонслужба