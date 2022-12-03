Події

11:22 03.12.2022

ДБР провело виїмку документів у КМДА у справі про нецільове використання рекреаційних земель

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ДБР провело виїмку документів у КМДА у справі про нецільове використання рекреаційних земель

Співробітники ДБР провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації в рамках досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного з парків Києва та зловживання владою.

Як повідомляє пресслужба ДБР, під час виїмки серед іншого було вилучено документи про оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

"Встановлено, що в 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір з КМДА про будівництво спортивних об'єктів і споруд. Однак, за даними слідства, товариство не виконує умов інвестиційного договору, зокрема щодо термінів будівництва та графіка фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку", - йдеться в повідомленні.

Роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, здійснено лише на 30% від заявленого у проєктно-кошторисній документації. Загальна сума інвестицій за інвестиційним договором становить майже 149 млн грн.

Працівники ДБР перевіряють причетність посадових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору протягом останніх 7 років.

Кримінальне провадження відкрито за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України).

Теги: #кмда #справа #дбр

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