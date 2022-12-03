Події

08:47 03.12.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 644,7 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 644,7 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 644 млн 793 тис. 288, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 639 тис. 932 особи.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження належать США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 98 млн 962 тис. 19 та 1 млн 81 тис. 412.

Індія - 44 млн 674 тис. 390 та 530 тис. 627.

Франція - 38 млн 174 тис. 893 та 160 тис.133.

Бразилія – 35 млн 337 тис. 546 та 690 тис. 74.

Німеччина - 36 млн 557 тис. 861 та 158 тис. 198.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок суботи склав 852,5. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 305 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 426, у Бразилії – 3 тис. 205, у Німеччині – 1 тис. 886.

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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