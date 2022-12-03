Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула одна людина, четверо – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 4 - отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 грудня стало відомо про одного цивільного, вбитого росіянами в Донецькій області, — у Соледарі. Ще 4 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці в суботу.