Події

08:05 03.12.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула одна людина, четверо – поранені

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула одна людина, четверо – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 4 - отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 грудня стало відомо про одного цивільного, вбитого росіянами в Донецькій області, — у Соледарі. Ще 4 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці в суботу.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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