Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районі шести населених пунктів

Минулої доби українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Водночас противник завдав 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення", - наголошується у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу вранці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. Зокрема, на її полігонах йде підготовка окремих підрозділів збройних сил російської федерації.

На слобожанському напрямку обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці.

На бахмутському та авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів неподалік населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар і Спірне.

На новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив танкові та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Червоне, Тернувате, Чарівне, Гуляйпільське та Кам’янське Запорізької області.

На херсонському напрямку окупанти обороняють раніше зайняті рубежі. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Дудчани, Тягинка, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Окупанти не припиняють обстрілювати передмістя та місто Херсон.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад десяти автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів", - сказано у зведенні.

Протягом поточної доби авіація ЗС України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Минулої доби українські військові збили ворожий вертоліт і 6 БПЛА типу "Орлан-10".

Українські ракетники та артилеристи вразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інші важливі об'єкти окупантів.