Події

07:10 03.12.2022

Пентагон уперше показав свій новий стратегічний бомбардувальник B-21

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Пентагон уперше показав свій новий стратегічний бомбардувальник B-21

Пентагон у суботу за київським часом уперше офіційно представив прототип нового розроблюваного стратегічного стелс-бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider, пряма трансляція велася на сайті ВПС США.

Виступаючи на церемонії презентації, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що новий стратегічний бомбардувальник "є дуже важливим для завдань захисту Америки та стримування агресії".

"Ми ясно даємо зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризик і ціна агресії набагато перевершують будь-які можливі успіхи", - наголосив шеф Пентагону.

"Жоден далекий бомбардувальник не може зрівнятися з його можливостями. Найефективнішим системам ППО буде важко виявити його в небі. Raider призначений для доставки як звичайних, так і ядерних боєприпасів із колосальною точністю", - сказав Остін.

При цьому міністр зазначив, що США мають намір побудувати таку кількість B-21, яка відповідатиме майбутній стратегічній ситуації.

Демонстрація нового стратегічного стелс-літака відбулася під час церемонії на 42-му заводі ВПС США у місті Палмдейл, штат Каліфорнія. На ній були присутні представники Конгресу США, Пентагону, керівництво корпорації-розробника Northrop Grumman та інженерно-технічний склад, який брав участь у будівництві нових бомбардувальників.

Як випливає з даних Пентагону, перший американський стратегічний стелс-бомбардувальник B-21 нового покоління планується ввести до оперативного складу ВПС США у середині 2020-х років.

Перший випробувальний політ B-21 Raider буде проведено у 2023 році.

Нині у США в тій чи іншій стадії складання знаходяться шість стратегічних бомбардувальників B-21 Raider. За наявними даними, техніка та обладнання літаків уже пройшли попереднє комп'ютерне тестування. У наступні місяці проводитимуться наземні випробування роботи двигунів.

B-21 Raider створений за схемою "крило, що літає". За своєю формою він нагадує стратегічний стел-бомбардувальник B-2 Spirit, який стоїть на озброєнні ВПС США.

B-21 Raider має значне бомбове навантаження і малопомітність. Детальні технічні характеристики B-21 суворо засекречені.

Літак призначений для поповнення активного парку американських стратегічних бомбардувальників B-1 Lancer, B-2 Spirit та B-52 Stratofortress, а у майбутньому – їх заміни. ВПС США планують отримати щонайменше 100 літаків B-21 Raider загальною вартістю $80 млрд.

Першу ескадрилью B-21 Raider буде розміщено на авіабазі Елсуорт (штат Південна Дакота). Потім ці бомбардувальники також будуть розміщені на авіабазах Вайтмен (штат Міссурі) та Дайс (штат Техас).

 

 

Теги: #сша #презентація #впс #бомбардувальник

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