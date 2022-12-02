Події

21:36 02.12.2022

Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ

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Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври до Православної Церкви України.

Раніше на сайті ПЦУ з'явилося повідомлення, що 1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

"Лавра - це власність всього народу. Я не бачив, що держава дала можливість користуватися приміщеннями. Хто завгодно може зареєструвати громадську організацію на будь-яку адресу, але має бути згода власника. Ні Кабмін, ні будь-хто інший таких документів не приймав", - сказав Данілов у п'ятницю ввечері в ефірі "Настоящее время".

"Передати храми неможливо. Треба розібратися, що там відбувається. В указі все прописано, що має статися", - сказав він. При цьому, за його словами, "якщо буде доведено, що ця організація співпрацює з РФ, вони будуть закриті та заборонені на території нашої держави".

Раніше Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у четвер.

"Сьогодні відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні із державою-агресором", - сказав він.

За його словами, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено "забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом та за необхідності вжити передбачених законом заходів".

 

 

Теги: #києво_печерська_лавра #пцу

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