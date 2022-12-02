Зеленський: Сьогодні українці хочуть відновлювати свою культурно-історичну спадщину та ідентичність, які тривалий час були забуті через радянську владу

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами університету Григорія Сковороди у Переяславі в рамках культурно-мистецького форуму "Сковорода 300" заявив, що сьогодні в українському суспільстві є прагнення до відновлення власної культурно-історичної спадщини та ідентичності, які тривалий час були забуті через радянську владу.

"Сьогодні все суспільство об’єднане й дуже хоче відновлювати все те, що було забуте: і назви, і пам’ятники, і важливі історичні знання, і пам’ять про людей, які були забуті довгі часи завдяки радянській владі", - поділився президент, зазначивши, що сьогодні Україна здатна знайти свою справжню спадщину завдяки роботі вчених і фахівців, які мають глибокі знання з історії.

"Сьогодні хочеться більше забутого, але нашого, українського. Нашу ідентичність треба підтримувати", – додав він.

Водночас, на його думку, в країні замість радянських, що витісняються, вже природним чином з'являються і нові символи. При цьому він наголосив, що їхня поява не повинна відбуватися шляхом тиску або руйнування колишнього, а в рамках діалогу з громадськістю й вченими та логіки.

Відповідаючи на запитання студентів, глава держави окремо зупинився на тематиці російської пропаганди та протидії дезінформації.

Так, на його переконання, українцям не варто відповідати на пропаганду з боку Росії, щоби її не суб'єктизувати. Водночас президент також наголосив на важливості боротьби з російською дезінформацією на території України.

"Не може інформаційне поле в Україні контролюватись Росією", - сказав він.

Натомість, як зазначив Зеленський, у державі потрібно розвивати українські університети та науку, адже це також інформаційна боротьба. Це стосується і духовної сфери України.

Також, на думку президента, необхідно доносити правдиву інформацію до громад у різних країнах, щоб об’єднати світ навколо України. При цьому окремий підхід має бути у боротьбі з пропагандою на територіях, які деокупуються ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба президента, до дискусії приєдналися у форматі відеозв'язку також студенти і викладачі Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди та національного університету Києво-Могилянська академія.

Зеленський подякував учасникам за стійкість і висловив переконання, що всіх присутніх об’єднує як майбутня дата – 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (3 грудня 2022 року – ІФУ), так і любов до України, повага до її історії.