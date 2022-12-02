Міноборони скасувало акредитацію журналістам видання "Страна"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив про скасування Міністерством оборони України акредитації для журналістів видання "Страна".

"Обходити закони під час війни – це справа недружніх осіб та організацій у нашій державі. Тому Міністерство культури та інформполітики звернулося до Міноборони з проханням скасувати акредитацію представників ресурсу "Страна", які використовували акредитацію іншого ЗМІ для здійснення своєї діяльності. Акредитацію скасовано", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Водночас він подякував оборонному відомству "за швидку реакцію". "Та хочу застерегти всіх, кого санкції вже торкнулись, від подібних дій. Ми все бачимо та контролюємо", - додав Ткаченко.