Постачання в Україну засобів ППО та ПРО відбудеться дуже скоро – Єрмак після зустрічі з євродепутатами

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з делегацією Європарламенту у Києві підтримку України у сфері енергетики, а також спільну роботу щодо створення Міжнародного спецтрибуналу.

"Поговорили про виклики. Про підтримку Європарламенту реальними справами – підтримку створення спеціального трибуналу, реальну допомогу енергоінфраструктурі", - сказав Єрмак на брифінгу в п'ятницю в Києві. Серед іншого, сказав він, обговорювалися також Kyiv Security Compact та мирний план президента Зеленського.

За його словами, одне з чільних місць у переговорах посідає також постачання в Україну систем ППО та ПРО. "Ми очікуємо надання Україні засобів ППО та ПРО як частину Kyiv Security Compact. Ми маємо потенційну згоду всіх країн, яких ми бачимо як перших гарантів. Ми робимо все, щоб це перейшло у конкретні домовленості. Це станеться дуже скоро", - сказав він.

"Ніхто не може сказати, що Україна не хоче миру", - сказала голова підкомітету з питань національної безпеки та оборони Європарламенту Наталі Луазо. Вона нагадала про резолюцію Європарламенту щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму, включно з визнанням "Групи Вагнера" терористичною організацією.

Вона також наголосила на важливості вирішення питань конфіскації активів держави-агресора, зауваживши, що це "не дуже легке завдання".

За її словами, обговорювалося також збільшення допомоги Україні, зокрема постачання трансформаторів. "Наш меседж як Європарламенту – Єврокомісія має зробити якнайшвидше оцінити всі критерії щодо вступу України в ЄС", - сказала вона.

Заступник голови комітету із закордонних справ Європарламенту Урмас Пает зазначив, що "жодна країна-кандидат у ЄС не була так емоційно зв'язана з ЄС як Україна".

"Це трагедія - те, що тут відбувається. Але рішення надавати військову та економічну допомогу базується на емоційному зв'язку, який ми маємо", - сказав Пает.