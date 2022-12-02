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19:41 02.12.2022

Чеське головування в ЄС підтвердило досягнення домовленості щодо стелі цін на нафту РФ, ЗМІ повідомили про рівень $60 за барель

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Чеське головування в ЄС підтвердило досягнення домовленості щодо стелі цін на нафту РФ, ЗМІ повідомили про рівень $60 за барель

Постпреди країн ЄС погодили стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель, повідомляє у п'ятницю Bloomberg.

Зі свого боку, журналіст The Wall Street Journal Лоренс Норман у Твіттері повідомляє, що, за його даними, "стелю" вирішили переглядати кожні два місяці з метою, щоб стеля цін на російську нафту завжди була мінімум на $5 за барель нижчою від тих розцінок, за які її продає РФ.

Крім того, згідно із західними ЗМІ, офіційне рішення може бути ухвалене у суботу, а оголошено про нього у неділю – після завершення процедури письмового затвердження рішення.

Пізніше в п'ятницю чеське головування в ЄС підтвердило на своїй сторінці в твіттері, що "постпреди щойно дійшли згоди щодо цін на російську нафту, що поставляється морем. Письмова процедура затвердження рішення буде".

Рішення, як зазначає головування, набуде чинності після опублікування відповідного документа в Офіційному журналі ЄС.

Високопоставлені представники країн ЄС почали обговорювати цю ініціативу.

Цього тижня переговорники ЄС відновили переговори щодо встановлення конкретного ліміту на російську нафту. Передбачалося, що країни блоку оголосять про досягнуті з цього питання домовленості до кінця листопада, проте між ними були розбіжності.

 

 

Теги: #нафта #єс #стеля

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