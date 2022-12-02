У разі нових ударів по енергосистемі України та повної відсутності електрики в Києві метро працюватиме як місце тимчасового перебування громадян - Кличко

У разі нових ударів окупантів по енергосистемі України та повної відсутності електропостачання в столиці на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, а столичне метро не перевозитиме пасажирів, натомість воно працюватиме як укриття і місце тимчасового перебування громадян, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві, у випадку повної відсутності електропостачання, на всіх маршрутах наземного, зокрема й електротранспорту, працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним. Рух поїздів метрополітену буде призупинений. Підземні станції метро працюватимуть, як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу", - цитує Кличка пресслужба київського мера.

За його словами, всі автобусні парки забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.

"45 підземних станцій метрополітену працюватимуть як пункти тимчасового перебування населення. На станціях підземки будуть доступними інтернет-зв'язок; електроенергія (можливість зарядити мобільні телефони й інші гаджети); питна вода; санітарні вузли", - йдеться в повідомленні.

При цьому київський мер уточнив, що середня температура на станціях підземки становить 12-14 градусів тепла, у зв'язку з чим громадянам треба вбиратися в зимовий одяг і додатково мати теплі речі.

Кличко також зазначив, що станції наземної ділянки метрополітену не використовуватимуться для потреб цивільного захисту (як укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій і під час дії повітряної тривоги).

"Ми сподіваємося, що найгіршого сценарію розвитку подій не буде. Але маємо бути готовими до різних варіантів. Місто житиме і працюватиме, але в умовах надзвичайної ситуації. Ми маємо бути свідомими, згуртованими й сильними. Разом вистоїмо і переможемо!", - підсумував він.