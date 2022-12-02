В Україні розгорнуто понад 5 тис. пунктів незламності, ними вже скористалися 100 тис. осіб – заступник глави ОП Тимошенко

У різних регіонах України розгорнуто 5,2 тис. Пунктів незламності, якими за останні два тижні скористалися 100 тис. осіб, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу в Києві в п'ятницю.

"Ми невтомно готуємось до різних сценаріїв розвитку подій, розгортаємо дедалі більше Пунктів незламності по всій країні. За останні два тижні ними скористалися вже 100 тис. осіб. Станом на сьогодні облаштовано 5248 пунктів. Усі точки забезпечено генераторами", – розповів він.

4098 пунктів облаштовано силами обласних військових адміністрацій у співпраці з громадами, 1028 – Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Тимошенко також розповів, що на території 15 областей розгорнуто 1,3 млн місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. За його даними, 89% із них зайняті, найбільше – у Вінницькій, Полтавській, Львівській, Черкаській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. При цьому вільних місць найбільше налічується в Рівненській, Закарпатській, Одеській, Житомирській, Полтавській та Волинській областях.

Заступник глави ОП додав, що триває евакуація з територій активних бойових дій. Із 2 серпня до сьогодні евакуювали 317,8 тис. осіб, із них 76 тис. дітей, 8 тис. людей з інвалідністю.

Як повідомлялося, 25 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні запущено 4362 Пункти незламності.