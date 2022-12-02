Події

15:44 02.12.2022

Ткаченко: Коли "хороші руські" допомагають "поганим руськім" - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові?

1 хв читати
Ткаченко: Коли "хороші руські" допомагають "поганим руськім" - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові?

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відреагував на заяву ведучого "Дождя" про нібито допомогу телеканалу російським військовим.

"Коли "хороші руські" допомагають "поганим руськім" - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові? ТК "Дождь" забезпечує всім необхідним окупантів, яким некомфортно воювати на нашій землі", - написав Ткаченко у телеграм-каналі, розмістивши відео телеканалу за 1 грудня, яке раніше поширилося у соціальних мережах.

Зокрема, у сюжеті про умови, в яких воюють російські військові на території України, ведучий сказав таке: "Ми сподіваємося, багатьом військовослужбовцям ми змогли допомогти, наприклад з оснащенням та просто елементарними зручностями на фронті".

Після резонансу в соціальних мережах головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко у телеграм-каналі написав, що сказане ведучим було неправильно витлумачено.

"Телеканал "Дождь" не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії - на фронті або за його межами... Оскільки фраза, що прозвучала в ефірі, вводить в оману наших глядачів, ми ухвалили рішення негайно видалити її з повторів і з запису ефіру. Ми просимо вибачення у наших глядачів", - написав він.

Пізніше у п'ятницю в ефірі телеканалу "Дождь" заявили, що припинили співпрацю з журналістом, який допустив неналежні висловлювання.

 

 

Теги: #мінкультури #ткаченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 28.11.2022
Мінкультури передало РНБО для подальшого адміністрування перелік осіб, які загрожують нацбезпеці

Мінкультури передало РНБО для подальшого адміністрування перелік осіб, які загрожують нацбезпеці

10:58 25.11.2022
Дебати про загрози інтересам держави і суспільства

Дебати про загрози інтересам держави і суспільства

17:50 21.11.2022
Росія зруйнувала чи пошкодила майже 800 об'єктів сфери культури в Україні - Мінкультури

Росія зруйнувала чи пошкодила майже 800 об'єктів сфери культури в Україні - Мінкультури

11:51 19.11.2022
На підтримку закладів культури необхідно 65 млн євро - Мінкультури України

На підтримку закладів культури необхідно 65 млн євро - Мінкультури України

11:26 18.11.2022
Мінкультури не закликає до ізолювання представників культурної спільноти РФ, які виступають із публічним засудженням війни в Україні

Мінкультури не закликає до ізолювання представників культурної спільноти РФ, які виступають із публічним засудженням війни в Україні

11:41 15.11.2022
Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

10:33 11.11.2022
Публічний інтерес і загроза інтересам держави і суспільства

Публічний інтерес і загроза інтересам держави і суспільства

16:29 03.11.2022
Мінкультури сприятиме слідству щодо розслідування хабарництва в Академії ім. Чайковського

Мінкультури сприятиме слідству щодо розслідування хабарництва в Академії ім. Чайковського

14:33 03.11.2022
Російських пропагандистів має бути притягнуто до відповідальності на рівні з вищим керівництвом РФ - Мінкульт

Російських пропагандистів має бути притягнуто до відповідальності на рівні з вищим керівництвом РФ - Мінкульт

19:32 28.10.2022
Дебати на тему "загрози" інтересам держави і суспільства

Дебати на тему "загрози" інтересам держави і суспільства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

Зеленський відвідав музей Сковороди в Переяславі – пресслужба

В Одесі стався вибух, очевидці повідомляють про вибух гранати - ЗМІ

Резніков про петицію щодо відключення електрики та води посольству РФ у Празі: Настав час терористу відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України

До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет, поліція оточила периметр установи з міркувань безпеки - МЗС

ОСТАННЄ

Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

Зеленський відвідав музей Сковороди в Переяславі – пресслужба

В Одесі стався вибух, очевидці повідомляють про вибух гранати - ЗМІ

Резніков про петицію щодо відключення електрики та води посольству РФ у Празі: Настав час терористу відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України

Під прикриттям благодійного фонду троє зловмисників продали гумдопомогу на суму майже 800 тис. грн

В Україні розгорнуто понад 5 тис. пунктів незламності, ними вже скористалися 100 тис. осіб – заступник глави ОП Тимошенко

До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет, поліція оточила периметр установи з міркувань безпеки - МЗС

Незалежна міжнародна комісія ООН має намір детально вивчити питання руйнувань цивільної інфраструктури України – комісар

РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

Дим у Дніпрі - результат охолодження коксу металургами, повідомив мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА