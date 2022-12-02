Ткаченко: Коли "хороші руські" допомагають "поганим руськім" - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові?

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відреагував на заяву ведучого "Дождя" про нібито допомогу телеканалу російським військовим.

"Коли "хороші руські" допомагають "поганим руськім" - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові? ТК "Дождь" забезпечує всім необхідним окупантів, яким некомфортно воювати на нашій землі", - написав Ткаченко у телеграм-каналі, розмістивши відео телеканалу за 1 грудня, яке раніше поширилося у соціальних мережах.

Зокрема, у сюжеті про умови, в яких воюють російські військові на території України, ведучий сказав таке: "Ми сподіваємося, багатьом військовослужбовцям ми змогли допомогти, наприклад з оснащенням та просто елементарними зручностями на фронті".

Після резонансу в соціальних мережах головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко у телеграм-каналі написав, що сказане ведучим було неправильно витлумачено.

"Телеканал "Дождь" не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії - на фронті або за його межами... Оскільки фраза, що прозвучала в ефірі, вводить в оману наших глядачів, ми ухвалили рішення негайно видалити її з повторів і з запису ефіру. Ми просимо вибачення у наших глядачів", - написав він.

Пізніше у п'ятницю в ефірі телеканалу "Дождь" заявили, що припинили співпрацю з журналістом, який допустив неналежні висловлювання.