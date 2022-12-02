Події

13:34 02.12.2022

Гроссі сподівається до кінця року погодити з Україною та РФ створення зони безпеки навколо ЗАЕС

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Гроссі сподівається до кінця року погодити з Україною та РФ створення зони безпеки навколо ЗАЕС

МАГАТЕ розраховує домовитися з Україною та РФ про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС) до кінця 2022 року, заявив у п'ятницю гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Моє завдання - домогтися рішення якнайшвидше. Я сподіваюся, що до кінця цього року", - цитують Гроссі західні ЗМІ.

За його словами, завдання МАГАТЕ - уникнути інциденту на цьому ядерному об'єкті, а не "створити таку воєнну ситуацію", якій би сприяла будь-яка зі сторін.

Наприкінці листопада Гроссі заявляв, що агентству вдалося досягти прогресу на переговорах між українською та російською стороною щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Як повідомлялося, Рада управляючих МАГАТЕ в листопаді ухвалила резолюцію, згідно з якою закликає Росію вивести військових із ЗАЕС і "припинити всі дії" на українських ядерних об'єктах.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

З 28 лютого 2022 року ЗАЕС перебуває під окупацією російських військ. Україна та світова спільнота неодноразово закликали агресора повернути контроль над ЗАЕС України.

Теги: #безпека #магате #заес

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