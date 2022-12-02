Події

12:44 02.12.2022

У Херсоні затримано російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ

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У Херсоні затримано російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ

Служба безпеки України затримала у Херсоні ворожого агента, який коригував обстріл позицій ЗСУ на південному фронті.

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією СБУ, отримані від агента дані були потрібні окупантам для планування та підготовки прицільних ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях українських військ.

"Крім того, під час окупації обласного центру він "здавав" агресору адреси перебування учасників опору, зокрема колишніх бійців АТО. Отриману інформацію рашисти використали для проведення масових незаконних затримань та викрадення людей. У разі незгоди застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи", - наголошується в повідомленні.

У СБУ інформують, що ворожим агентом виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога та почав співпрацювати зі спецслужбами РФ. З початку квітня цього року він розпочав активне виконання ворожих завдань, а для збору інформації "в темну" використовував свої зв'язки, а також об'їжджав територію регіону.

Під час обшуку за місцем проживання ворожого агента правоохоронці виявили пропагандистські матеріали та символіку країни-агресора, а також мобільний телефон із доказами законспірованого листування з представником РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув'язнення.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголошується в повідомленні.

Теги: #рф #агент

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