СБУ має очолювати політик – нардеп Костенко

Службу безпеки України має очолювати політик, вважає секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос").

"Глава СБУ має, у разі чого, понести політичну відповідальність. Ця людина має не тільки знати концепцію роботи Служби безпеки, а й розуміти, що таке демократія і СБУ має її захищати. До того ж такий керівник, маючи власну репутацію, усвідомлюватиме, чим загрожує незаконність чиїхось наказів. Отримуючи певні політичні дивіденди, людина має працювати на народ, а не на себе", - сказав Костенко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, на його думку, під час війни немає перспективи для ухвалення у Верховній Раді підготовленого до другого читання законопроєкту №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

"Думаю, що ні (перспективи для ухвалення закону про реформу СБУ – ІФ-У). Законопроєкт – правильний. Але я просто не знаю, чи впорається Служба безпеки з його реалізацією під час війни. Так, цей закон потрібен, але мені страшно запускати цю реформу саме зараз", – уточнив Костенко.