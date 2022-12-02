Події

11:45 02.12.2022

Прогноз погоди на вихідні 3–4 грудня: зима вступає у свої права не кваплячись

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Прогноз погоди на вихідні 3–4 грудня: зима вступає у свої права не кваплячись

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні відповідатиме кліматичним нормам грудня. Плюсова температура збережеться лише на Закарпатті та в Криму, а на решті території України температура повітря потихеньку йде в мінус. Загалом погода в перший зимовий вікенд навряд чи зіпсує чиїсь плани.

Погода в суботу 3 грудня

У суботу в більшості областей країни встановиться температура близько 0 °С. Стовпчики термометрів піднімуться вище лише на Закарпатті (+6 °С) та в Криму (+4 °С), а в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях удень можливі слабкі морози до -3…-4 °С.

Практично в усіх регіонах України буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Парасольки стануть у пригоді лише мешканцям Херсонської та Запорізької областей — тут пройде невеликий дощ із мокрим снігом.

Погода в неділю 4 грудня

У неділю найтепліше, як і раніше, буде на Закарпатті (до +7 °С), а найбільший мінус очікується в Донецькій та Луганській областях (-6…-8 °С). У більшості регіонів термометри покажуть близько 0 °С.

Майже на всій території країни очікується мінлива хмарність із проясненнями. На Миколаївщині можливий невеликий дощ, у Херсонській та Запорізькій областях — дощ із мокрим снігом.

Погода в понеділок 5 грудня

У понеділок термометри в центральних, південних та деяких західних областях України покажуть близько 0 °С, буде похмуро, але без опадів. На Закарпатті погода на початку тижня очікується дощовою за температури +4…+6 °С, у Криму — +1…+6 °С. У північних регіонах прогнозується -3...-4 °С, у Хмельницькій та Вінницькій областях — -5...-7 °С. Мешканцям Донецької та Луганської областей варто підготувати тепліший одяг — тут у понеділок похолодає до -11 °С.

Народні прикмети та вірування

На Прокла, 3 грудня, слов'яни проклинали нечисть, щоб та забула дорогу до їхніх домівок на цілий рік. Дощ цього дня передрікав мокре літо, а сніг на світанку — сонячну погоду найближчими днями.

На свято Введення, 4 грудня, чекали ясну та морозну погоду, щоб наступний рік був урожайним. Вважалося також, що мороз цього дня віщував сувору зиму, яка мала ось-ось вступити у свої права. Ну, а якщо на Введення випадав сніг і не танув кілька днів, можна було сподіватися на багатий урожай зерна наступного року.

Теги: #погода #синоптик

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