Окупанти 42 рази обстріляли за добу Херсонську область, загинуло 3 людей, 7 мешканців поранено - ОВА

Минулої доби російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонської області, загинули три особи, ще сім мешканців дістали поранень різного ступеня важкості, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру області та вбиває мирних жителів. Херсонський район - росіяни продовжують бити по житлових кварталах Херсона, ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки", - написав він у телеграм-каналі.

Також ворог обстріляв Понятівку, Токарівку, Інгулець, Молодіжне, Дніпровське, Дар'ївку, Янтарне, Іванівку, Микільське, Зеленівку, Музиківку та територію поблизу Степанівки.

Крім того, окупанти обстріляли Новоолександрівку, Золоту Балку, Республіканець, Українку, Гаврилівку та Качкарівку (Бериславський район).

"На жаль, через російські обстріли є жертви серед цивільного населення. Рашисти вбили трьох осіб, ще сім жителів Херсонської області дістали поранень різного ступеня важкості", - написав голова ОВА.