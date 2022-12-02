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09:18 02.12.2022

Уряд України внесе законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із Росією релігійних організацій

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Уряд України внесе законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із Росією релігійних організацій

Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у четвер.

"Сьогодні відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні із державою-агресором", - сказав він.

За його словами, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено "забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом та за необхідності вжити передбачених законом заходів".

РНБО вирішила також "забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майна, яке розміщується на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника".

"Усім органам, до компетенції яких входять питання у сфері гарантування національної безпеки, активізувати заходи щодо виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції – прізвища оприлюднять незабаром", - сказав Зеленський.

За його словами, необхідне підвищення статусу та посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. "Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цим та іншим рішенням ми гарантуємо Україні духовну незалежність", - заявив президент.

"Хочу наголосити, у 1991 році наша держава стала на законний та демократичний шлях. Цим шляхом ми і йтимемо далі. Лише правові кроки. Виважені рішення. І національні інтереси", – резюмував він.

Теги: #заборона #релігія #законопроєкт

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