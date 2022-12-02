Події

09:08 02.12.2022

Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" Гріллз покаже програму про Зеленського та боротьбу українців за життя

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Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" Гріллз покаже програму про Зеленського та боротьбу українців за життя

Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" та мандрівник Едвард Майкл "Беар" Гріллз незабаром покаже свою спеціальну програму про українського президента Володимира Зеленського та боротьбу українців за життя в умовах російської агресії.

Раніше вдень, 1 грудня, Гріллз уже провів зустріч із Зеленським у Києві.

"Цього тижня мені випала честь побувати в столиці України – Києві та провести час із президентом Зеленським. Це був досвід для мене, як ніякий інший. Оскільки в країні настає зима, а їхня інфраструктура зазнає атак, виживання для мільйонів людей стає реальною щоденною боротьбою", - написав ведучий у своєму фейсбуці.

Завдяки спеціальній програмі, за словами Гріллза, світ побачить президента Зеленського з того боку, якого ніколи раніше не показували.

"Я хотів дізнатися, як він насправді справляється... Я отримав набагато більше. Програма скоро з'явиться. Дякую Зеленському за гостинність у такий непростий час. Залишайся сильним", - написав ведучий.

Гріллз – ведучий телепрограми "Вижити за будь-яку ціну" та автор книги "Ніколи не здавайся". У телепрограмі, яка виходить з 2006 року, він висаджується у диких місцях та показує глядачам, як виживати. Під час експедицій Гріллз збирає кошти для благодійних організацій.

Теги: #програма #зеленський #гріллз #ведучий

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