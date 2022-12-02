ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів на Донбасі

Минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога в районах 4 населених пунктів на Луганщині та 10 – на Донеччині. По позиціях противника завдано 31 удар, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині", йдеться у зведенні.

У Генштабі також зазначають, що авіація Сил оборони минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

"За минулу добу наші військові збили 1 БПЛА типу "Орлан-10". Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об'єктів окупантів", - додали у штабі.

Також українські військові поінформували, що на тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в'їзд та виїзд із міста Генічеськ окупанти перевіряють усі транспортні засоби, документи та телефони місцевих мешканців.

На тимчасово окупованій території Криму співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, у місті Керч проводяться звіряння даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах.