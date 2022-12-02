Ворог здійснив 35 ракетних та авіаударів, понад 35 обстрілів із РСЗВ за добу

Минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів із РСЗВ, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення", – йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

У Генштабі наголосили, що зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь продовжується підготовка окремих підрозділів противника.

На слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Новоселівка і Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Андріївка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Північне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Кліщіївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині.

На новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Вогневого ураження зазнали Нікополь, Кам’янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Білогір’я Запорізької області та Ільїнка на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку ворог також в обороні. Артилерійського впливу зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон.